Ребров про поразку в ЛЧ: у ворота "Динамо" не призначили стовідсоткове пенальті

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров оцінив поразку в останньому турі Ліги чемпіонів проти "Динамо", заявивши, що в епізоді з влучанням м'яча в руку капітанові киян Сергію Сидорчуку арбітр мав призначити пенальті.

Незважаючи на це, він вирішив не продовжувати цю тему, відзначивши хорошу гру своїх підопічних під час наступальних дій. За його словами, "Ференцварош" підвела реалізація.

"У Києві ми показали гідний футбол. За такою грою дуже складно створювати багато моментів. Ми створили три-чотири дуже хороших моменти. Я щойно переглянув повтор – на мою думку, у ворота "Динамо" мав бути стовідсоткове пенальті, але арбітр його не призначив. Але я абсолютно не хочу говорити про суддів. Я говорю про свою команду. Ми дійсно створювали моменти, намагалися виграти. Але на такому рівні, якщо ти не реалізовуєш свої моменти, ніхто тобі не буде давати п'ять-шість таких шансів", – цитує слова Реброва офіційний сайт "Динамо".

Він також розповів, що завадило його команді досягти позитивного результату у вирішальному матчі Ліги чемпіонів.

"Насамперед на гравців, напевно, впливав психологічний тиск. Ми вийшли на дуже важке поле. Для того щоб виграти, нам потрібно було комбінувати, створювати моменти. Але це було непросто робити, оскільки "Динамо" компактно оборонялися. Плюс поле не давало контролювати м'яч швидко, доводилося робити додаткові торкання. Але ми намагалися створювати моменти", – додав Ребров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свою думку про матч висловив наставник "Динамо" Мірча Луческу. Румунський фахівець також зізнався, що сказав своїм підопічним під час перерви.

Київський клуб мінімально обіграв "Ференцварош" і вийшов у плей-оф Ліги Європи.