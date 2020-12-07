Ребров про матч із "Динамо" в ЛЧ: я бачу, як команда змінилася з приходом Луческу

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров заявив, що робота з "Динамо" в минулому допоможе йому під час підготовки до вирішального матчу Ліги чемпіонів проти киян.

Незважаючи на це, він вважає, що український клуб змінився після приходу в команду Мірчі Луческу. Наш співвітчизник не став порівнювати футболістів, які раніше були в його розпорядженні, з тими, які нині є в його румунського колеги, але вказав на високий рівень мотивації в молодих гравців "Динамо".

"У плані тактики мені допомагає те, що я працював тут багато років і знаю можливості футболістів. Я бачу, як "Динамо" змінилося з приходом Луческу. Я поважаю його. Команда грає в інший футбол – більш організований і в атаці, і в обороні. Я бачу ту роботу, яку він виконує в "Динамо". Та команда, яку я тренував, і нинішня – абсолютно різні. Нині багато молодих футболістів. Я не хочу говорити, гірші вони чи кращі. Але молоді українські гравці точно більш мотивовані", – цитує слова Реброва офіційний сайт киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Динамо" і "Ференцварошем" у Лізі чемпіонів відбудеться у вівторок, 8 грудня. Букмекери назвали фаворита поєдинку.

Раніше Мірча Луческу розповів, що потрібно зробити його команді для того, щоб вийти на новий рівень.