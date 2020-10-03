Ребров про Лігу чемпіонів: краще б "Динамо" не попалося

Максим Іншаков Футбол 11:05, 3.10.2020 Оновлено: 11:13, 3.10.2020

Головний наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров, коментуючи жеребкування Ліги чемпіонів зізнався, що не хотів грати проти "Динамо", яке є його рідним клубом і яке він тренував в період з 2014 по 2017 рік.

Чемпіон Угорщини потрапив в одну групу з "Динамо", "Ювентусом" і "Барселоною". Квартет G в мережі вже встигли охрестити "групою смерті".

"Все одно які команди попалися – ми будемо виходити і грати. Звичайно, краще б не попалося "Динамо". Але будемо грати, будемо так само готуватися, як до "Барселони" і до "Ювентусу". Особливі почуття від "Динамо" Київ"? Якщо я буду проявляти свої емоції при підготовці до матчів, то це не допоможе команді. Потрібно з холодною головою готуватися так само, як ми готуємося до всіх ігор. Треба відкинути якісь емоції. Я це розумію, тому ми серйозно ставимося до будь-якої команді", – цитує Сергія Станіславовича sport24.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL , своїх суперників по турніру отримав і донецький "Шахтар" . Донецькі футболісти залишилися розчаровані жеребом, оцінивши шанси на вихід в наступний етап.

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