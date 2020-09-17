Ребров про історичне досягнення в Лізі чемпіонів: залишився останній крок

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров прокоментував перемогу над "Динамо" Загреб (2:1) в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Легендарний український фахівець вірить, що його підопічним під силу завоювати путівку в груповий раунд турніру.

"Бачив подібне від своїх гравців у матчі проти "Селтіка". В цьому році ми обіграли трійку найкращих команд. Сказав хлопцям, що якщо їм це вдасться – вони перепишуть історію. Однак залишився останній крок", – цитує Сергія Станіславовича телеканал Футбол з посиланням на пресслужбу "Ференцвароша".

Відзначимо, в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів "Ференцварош" зіграє з "Мольде". Перший матч команд відбудеться 22 вересня. Став відомий телеканал, який покаже цей матч в Україні.