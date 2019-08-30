Ребров привів команду до супердосягнення в Лізі Європи

Угорський клуб "Ференцварош", який очолює український тренер Сергій Ребров, домігся участі в груповому етапі єврокубків вперше після 15-річної перерви.

Сергій Ребров fradi.hu

"Ференцварош" зіграє в груповому турнірі Ліги Європи і дізнається своїх суперників під час жеребкування, яке відбудеться 30 серпня о 14.00. Відзначимо, що потенційним опонентом команди Реброва є київське "Динамо" з першого кошика (угорці знаходяться в четвертому).

У плей-офф раунді Ліги Європи "Ференцварош" пройшов литовську "Судуву" (0:0 в гостях і 4:2 - вдома).

"Ференцварош" вийшов у груповий етап Ліги Європи fradi.hu

Останній раз "Ференцварош" грав у груповому етапі єврокубку 15 років тому - в сезоні 2004/05.

Нагадаємо, що до цього Ребров з 2014-го по 2017 рік очолював "Динамо", яке вперше за 17 років зумів вивести в плей-офф Ліги чемпіонів (в 1/8 фіналу сезону-2015/16 кияни поступилися "Манчестер Сіті").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Ребров вигнав з команди за зраду футболіста збірної України.

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