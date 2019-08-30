Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Ребров привів команду до супердосягнення в Лізі Європи

1.7т Читати матеріал російською

Угорський клуб "Ференцварош", який очолює український тренер Сергій Ребров, домігся участі в груповому етапі єврокубків вперше після 15-річної перерви.

Сергій Ребров

Сергій Ребров

fradi.hu

"Ференцварош" зіграє в груповому турнірі Ліги Європи і дізнається своїх суперників під час жеребкування, яке відбудеться 30 серпня о 14.00. Відзначимо, що потенційним опонентом команди Реброва є київське "Динамо" з першого кошика (угорці знаходяться в четвертому).

У плей-офф раунді Ліги Європи "Ференцварош" пройшов литовську "Судуву" (0:0 в гостях і 4:2 - вдома).

"Ференцварош" вийшов у груповий етап Ліги Європи

"Ференцварош" вийшов у груповий етап Ліги Європи

fradi.hu

Новини
"Ну як?" Тренер легендарного футбольного клубу звернувся до Зеленського

Останній раз "Ференцварош" грав у груповому етапі єврокубку 15 років тому - в сезоні 2004/05.

Нагадаємо, що до цього Ребров з 2014-го по 2017 рік очолював "Динамо", яке вперше за 17 років зумів вивести в плей-офф Ліги чемпіонів (в 1/8 фіналу сезону-2015/16 кияни поступилися "Манчестер Сіті").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Ребров вигнав з команди за зраду футболіста збірної України.

Стеж онлайн за боєм Ломаченко - Кемпбелл у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Особа
Сергій Ребров
Місце
Угорщина Будапешт
Тег
ФК Ференцварош
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...