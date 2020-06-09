Ребров підписав контракт із новим клубом – ЗМІ

Олександр Чеканов Футбол 11:28, 9.06.2020 Оновлено: 11:56, 9.06.2020

Колишній головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров підписав контракт зі стамбульським "Фенербахче".

Нинішній наставник угорського "Ференцвароша" вирішив залишити клуб із Будапешта після завершення нинішнього сезону, пише портал Turkiyegazetesi. В результаті переговорів із керівництвом "канарок" Ребров погодився прийняти пропозицію турецької команди, кольори якої захищав під час кар'єри гравця.

Сергій Ребров
ФК "Ференцварош"

Зазначимо, що з "Ференцварош" 46-річний український фахівець виграв національну першість 2018/19. А в нинішньому сезоні його команда йде лідером із відривом у дев'ять очок від другого місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ називали Сергія Реброва одним із кандидатів на посаду тренера київського "Динамо" в тому разі якщо цей пост залишить нинішній наставник "біло-синіх" Олексій Михайличенко.

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