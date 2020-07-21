Ребров отримав пропозицію очолити "Динамо", – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 11:41, 21.07.2020 Оновлено: 12:13, 21.07.2020

Керівництво київського "Динамо" запропонувало Сергієві Реброву очолити команду після звільнення Олексія Михайличенка.

Як повідомляє видання Динамо Київ від Шурика, український фахівець, який зараз працює з "Ференцварошем", узяв час на роздуми. Незважаючи на інформацію в ЗМІ, "Динамо" не зверталося до головного тренера "Зорі" Віктора Скрипника.

Нагадаємо, що Ребров очолював київський клуб у 2014–2017 роках, двічі вигравши українську Прем'єр-лігу та Кубок України. Він також працював у Саудівській Аравії з "Аль-Ахлі", ставши віцечемпіоном країни, і виграв два чемпіонські титули з угорським "Ференцварошем".

У нинішньому сезоні "Динамо" посіло друге місце в УПЛ, здобувши путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів, і виграло Кубок країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик назвав кандидатів на пост головного тренера киян.

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