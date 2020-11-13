Ребров очолить збірну України після Євро-2020 – ЗМІ

Наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров змінить Андрія Шевченка на посаді тренера збірної України після Євро-2020.

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, після узгодження нового контракту з Шевченком на 2,5 року (за системою 1 + 1,5) глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко вирішив перестрахуватися і підписати попередню угоду з Ребровим на три роки, починаючи з 1 липня 2021 року. Відзначається, що нинішній наставник національної команди спеціально включив у свій контракт опцію про автоматичне продовження на 1,5 року, оскільки на той час повинен вже точно визначитися зі своїм майбутнім.

Нагадаємо, що Шевченко очолив збірну України влітку 2016 роки після чемпіонату Європи, замінивши на цій посаді Михайла Фоменка. Біля керма команди він провів 39 матчів, здобувши 21 перемогу при 9 поразках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Миколайович продовжив угоду зі збірною України і пояснив "незрозумілу" ситуацію з новим контрактом.