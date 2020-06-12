Ребров може повернутися в "Динамо": ЗМІ назвали умову

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров може повернутися на пост наставника "Динамо", якщо команді не вдасться пробитися в кваліфікацію Ліги чемпіонів за підсумками нинішнього сезону і Олексій Михайличенко буде звільнений.

Як повідомляє видання Sabah, найбільш пріоритетним варіантом для українця є робота в київському клубі, тому він чекає на пропозицію від "Динамо", перш ніж домовлятися з іншими командами, номером один серед яких залишається турецький "Фенербахче", за який Ребров виступав у 2002-2004 роках.

Сергій Ребров Динамо Київ від Шурика

Український фахівець працює з "Ференцварошем" з 2018 року. З угорською командою він став чемпіоном країни в сезоні 2018/19 і впевнено лідирує в нинішньому розіграші першості, відірвавшись від другого місця на дев'ять очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому матчі чемпіонату Угорщини підопічні Реброва неймовірним чином втратили перемогу над одним із аутсайдерів, пропустивши два м'ячі в компенсований до другого тайму час.