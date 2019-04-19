"Реалу" зробили пропозицію щодо Луніна

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, який грає на правах оренди в клубі "Леганес", може і наступний сезон провести за свою нинішню команду.

Воротар збірної України в чемпіонаті Іспанії провів за "Леганес" поки всього 5 матчів, але керівництво задоволене його грою і звернулося до королівського клубу з пропозицією продовжити термін орендної угоди, повідомляє авторитетна газета Marca.

Андрій Лунін

На це рішення вплинув і той факт, що "Леганес" поки що не зміг домовитися про продовження контракту з основним кіпером Іваном Куельяром, тому в українця є всі шанси стати першим номером на цій позиції в сезоні 2019/20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної України Андрій Лунін може почати майбутній сезон як наступник бельгійця Тібо Куртуа в мадридському "Реалі".

У міжсезоння головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан планує остаточно визначитися з трійкою голкіперів. За даними ABC, багато чого буде залежати від того, чи залишиться в команді костаріканець Кейлор Навас, який надійно засів на лавці запасних.

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