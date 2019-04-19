ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Реалу" зробили пропозицію щодо Луніна

665Читати матеріал російською

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, який грає на правах оренди в клубі "Леганес", може і наступний сезон провести за свою нинішню команду.

Воротар збірної України в чемпіонаті Іспанії провів за "Леганес" поки всього 5 матчів, але керівництво задоволене його грою і звернулося до королівського клубу з пропозицією продовжити термін орендної угоди, повідомляє авторитетна газета Marca.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Новини
''Ми в нього вкладаємо'': тренер "Леганеса" висловився про долю Луніна

На це рішення вплинув і той факт, що "Леганес" поки що не зміг домовитися про продовження контракту з основним кіпером Іваном Куельяром, тому в українця є всі шанси стати першим номером на цій позиції в сезоні 2019/20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної України Андрій Лунін може почати майбутній сезон як наступник бельгійця Тібо Куртуа в мадридському "Реалі".

У міжсезоння головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан планує остаточно визначитися з трійкою голкіперів. За даними ABC, багато чого буде залежати від того, чи залишиться в команді костаріканець Кейлор Навас, який надійно засів на лавці запасних.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Теги
Реал МадридЛеганес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки