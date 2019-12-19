"Реал" зробив різку заяву після Ель Класіко: що трапилося

Перенесений матч між "Реалом" і "Барселоною" закінчився нульовою нічиєю, але представники мадридського клубу вважають результат несправедливим через помилки арбітра та системи VAR.

"Рафаель Варан міг заробити два пенальті за порушення правил проти нього під час Ель Класіко. Спершу Клеман Ленгле вдарив його шипами у верхню поверхню стегна, але ні арбітр, ні VAR не звернули уваги на інцидент. Ще через дві хвилини Іван Ракітіч прихопив Варана за футболку, після чого той знову опинився на газоні. Цей епізод також залишився непоміченим", – йдеться в заяві на офіційному сайті мадридського "Реала".

Рафаель Варан в оточенні гравців "Барселони"

Французький футболіст виклав фотографію свого стегна після зіткнення з Ленгле. Як бачимо, контакт із шипами захисника "Барселони" точно мав місце.

ESCALOFRIANTE.



Así quedó la PIERNA de @raphaelvarane tras la entrada de LENGLET. ¿Por qué NO ENTRÓ el VAR?



¡Lo analizamos a las 23: 57h en @elchiringuitotv ! pic.twitter.com/z9XyeL7xdZ - El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник "Реала" Зінедін Зідан встановив історичне досягнення в матчах Ель Класіко.

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