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"Реал" знайшов несподівану заміну Роналду

3.4тЧитати новину російською

Мадридський "Реал" має намір підписати 27-річного форварда "Валенсії" Родріго Морено на заміну Кріштіану Роналду, чкий перейшов влітку в "Ювентус". У минулому сезоні іспанський нападник зіграв за "Валенсію" 44 матчі, в яких відзначився 19 голами.

Новий тренер мадридського клубу Хулен Лопетегі зацікавлений в послугах форварда "кажанів". Про це повідомляє авторитетний іспанський джерело AS. Після розгляду Кавані, Кейна і Левандовскі на позицію форварда королівського клубу іспанський тренер зупинив свій вибір на Морено, оскільки він впишеться в тактичну схему команди.

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"Валенсія" хоче виручити за свого футболіста 120 млн євро, в той час як "Реал" готовий заплатити тільки половину цієї суми. Transfermarket оцінює вартість Морено в 50 млн євро.

У ЗМІ повідомляли про те, що королівський клуб цікавиться гравцем французького "ПСЖ" Неймаром, проте в "Реалі" цю інформацію спростували. У сфері інтересів "вершкових" також був футболіст лондонського "Челсі" Еден Азар, однак цей трансфер також не відбувся.

Нагадуємо, що "Реал" програв матч за Суперкубок УЄФА своїм землякам з "Атлетіко".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський клуб встановив антирекорд відвідуваності в першому матчі чемпіонату Іспанії.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Чемпіонат ІспаніїТрансфери
Особа
Кріштіану Роналду
Об'єкт
Реал Мадрид
Джерело
Джерело:"Спорт-Експрес"
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