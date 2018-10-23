"Реал" знайшов несподівану заміну головному тренеру

Мадридський "Реал" підшукав заміну головному тренеру Хулен Лопетегі, під керівництвом якого команда не може виграти п'ять матчів поспіль. Пост наставника "вершкових" може зайняти Жозе Моуріньо.

Корпоративний директор "Реала" вже провів переговори з португальським фахівцем, проте в їхній співпраці виникли складності. Наразі "Особливий" очолює "Манчестер Юнайтед", який також провалив початок сезону. Моуріньо буде чекати, поки його діючий клуб не ухвалить рішення про його відставку, оскільки португалець не хоче втрачати 20 мільйонів євро, які йому доведеться заплатити в разі дострокового розірвання контракту, повідомляє El Pais.

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Нагадаємо, що "Особливий" уже очолював королівський клуб із 2010 по 2013 рік і разом із командою ставав чемпіоном Іспанії, а також вигравав кубок і суперкубок країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на посаду головного тренера "Реала" претендує ще один легендарний тренер.