"Реал" зламався: світові ЗМІ емоційно відреагували на відставку Зідана

Європейські ЗМІ емоційно відреагували на шокуючу новину про відсавку Зінедіна Зідана з мадридського "Реала". Французький тренер сенсаційно вирішив покинути іспанський клуб після перемоги над "Ліверпулем" у фіналі Ліги чемпіонів в Києві, чим просто підірвав інформаційний простір.

Журналісти головних спортивних видань тут же навперебій почали шукати заміну Зізу в "Реалі", не забувши відзначити внесок француза в останні успіхи "вершкових", інформує популярний український сайт zbirna.com . "Шок!", "Це справжній світовий переворот", "Реал" відкриває сезон браконьєрського полювання на Почеттіно", "Поломка", "Спасибі за все", - пишуть в медіа.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам добірку перших шпальт провідних спортивних видань Європи.

Англійська Mirror сурмить про відкриття браконьєрського полювання "Реала" на Почеттіно zbirna.com

Італійська Corriere dello Sport пафосно повідомила про світовий перевор Зідана zbirna.com

Рідна для Зідана L`Equipe з такого приводу просто обіграла назву знаменитої стрічки "Король говорить" zbirna.com

Мадридська AS теж дякує француза і видає свою версію спадкоємців zbirna.com

Барселонская Sport побачила поломку у головного конкурента zbirna.com

Каталонська Mundo Deportivo вважає, що "Реал" в шоці zbirna.com

Іспанська Marca оригінально подякувала ЗЗ за роботу zbirna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали справжню причину відходу Зінедіна Зідана з мадридського "Реала".