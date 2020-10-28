"Реал" зіграв на користь "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Мадридський "Реал" на останніх секундах врятував гостьову нічию з менхенгладбахською "Боруссією", забезпечивши донецькому "Шахтарю" перше місце в групі B.

Футболісти з Іспанії горіли 0:2, але забили два м'ячі на 87-й і 93-й хвилинах.

З урахуванням того, що "гірники" вистояли нічию з "Інтером" (0:0), саме вони з 4-я очками очолили квартет B. На другому місці розташувалася німецька команда.

Третім йде "Інтер". "Реал" з 1 балом замкнув групу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луїш Каштру після гри з "Інтером", головним аспектом назвав гру в обороні.

За словами португальського наставника Бондар і Хочолава зіграли фантастично, вони виконали план на гру і тримали лінію оборони високо.