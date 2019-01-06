"Реал" зганьбився в чемпіонаті Іспанії

Мадридський "Реал" зазнав сенсаційної поразки в 18-му турі чемпіонату Іспанії з футболу. Королівський клуб з рахунком 0:2 програв 15-й команді Примери - "Реалу Сосьєдаду".

Господарі вже на третій хвилині привезли собі гол. Каземіро в своєму штрафному приклався по ногах Меріно і Вілліан Жозе бездоганно реалізував пенальті.

Час, що залишився підопічні Соларі показували абсолютно беззубий футбол, а на 61-й хвилині залишилися в меншості. Васкес зрубав суперника, який тікав в контратаку, і отримав другу жовту картку.

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад

Ефектну крапку на 83-й хвилині поставив Пардо. "Реал" зазнав 6-ї поразки в національній першості в поточному сезоні. Стільки ж матчів мадридська команда програла за весь попередній чемпіонат.

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад 0: 2 (0:1, 0:1)

Голи: 0: 1 – 3, пенальті Вілліан Жозе, 0: 2 – 83 Пардо.

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Марсело (Регілон, 77), Карвахаль, Рамос, Модріч, Каземіро (Іско, 57), Васкес, Кроос (Себальос, 80), Вінісіус Жуніор, Бензема.

Реал Сосьєдад – Рульі, Льоренте, Муньос (Субельдія, 84), Елустондо (Сальдуа, 69), Морено, Сурутуса, Асьєр Ільярраменді, Аднан Янузай, Меріно (Пардо, 73), Ойарсабаль, Вілліан Жозе.

Попередження: Вілліан Жозе (36), Васкес (40), Марсело (52), Модріч (75), Іско (88).

Вилучення: Васкес (61).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українському футболісту звільнили місце в "Реалі". Голкіпер Кейлор Навас зробив однозначний натяк на відхід з команди.