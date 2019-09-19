"Реал" зазнав грандіозного фіаско у Лізі чемпіонів: спортивні підсумки 18 вересня

Донецький "Шахтар" розгромно програв англійському "Манчестер Сіті" на старті Ліги чемпіонів, а Василь Ломаченко прийняв важливе рішення про кар'єру.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 18 вересня.

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