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19 вересня • оновлено в 09:37
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"Реал" зазнав грандіозного фіаско у Лізі чемпіонів: спортивні підсумки 18 вересня

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Донецький "Шахтар" розгромно програв англійському "Манчестер Сіті" на старті Ліги чемпіонів, а Василь Ломаченко прийняв важливе рішення про кар'єру.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 18 вересня.

Крім того, жорстке відео з Хабібом Нурмагомедовим викликало скандал. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Василь Ломаченко Хабiб Нурмагомедов
Теги
ФК Манчестер Сіті ФК Шахтар ПСЖ Реал Мадрид
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