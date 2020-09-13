"Реал" заявив українця Луніна за інший клуб

Український воротар "Реала" Андрій Лунін заявлений на поточний сезон аза "Кастілью", повідомляє As.

"Кастілья" є резервною командою клубу "Реал Мадрид" і відноситься до системи La Fabrica. Виступає в Сегунді Б – третьої за значимістю футбольнiй лізi Іспанії.

За інформацією журналістів, причина такого рішення – обмежена заявка "Реала" на сезон. Керівництво королівського клубу вирішило заощадити місце в заявці, тому Луніна і Родріго заявили за "Кастілья". У той же час обидва гравці будуть перебувати на базі "Реала" і тренуватися з першою командою.

Раніше повідомлялося, що Лунін і бельгієць Тібо Крутуа будуть воротарями "Реала" в наступному сезоні.

В кінці липня керівництво поінформувало 21-річного українця, що він буде другим голкіпером в мадридському клубі. З цієї причини вони відпустили Люку Зідана.

Після трьох років виступів в оренду ( "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо") Луніну планували надати шанс проявити себе на "Сантьяго Бернабеу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні минулого року Андрій провів літні збори в складі "Реала", проте з початком нового чемпіонату Зідан відправив нашого воротаря в оренду в "Вальядолід", затвердивши на позиції основного воротаря Тібо Куртуа.

У січні 2020-го Лунін перейшов в команду другого за силою іспанського дивізіону "Реал Ов'єдо" на правах оренди.

За "Ов'єдо" футболіст провів 18 матчів. Шість з них всуху. В інших пропустив 18 голів.

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