"Реал" завоював титул чемпіона Іспанії

Мадридський "Реал" здобув перемогу над "Вільярреалом" у 37-му турі чемпіонату Іспанії та завоював 34-й титул найсильнішої команди Іспанії, відірвавшись від "Барселони" на вісім чемпіонств.

Підопічні Зінедіна Зідана мали вигравати, щоб забезпечити собі перше місце за матч до фінішу або чекати на втрату очок від "Барселони", яка приймала "Осасуну" на своєму полі. Дубль Каріма Бензема приніс перемогу "Реалу" з рахунком 2:1, а каталонці сенсаційно програли середняку іспанського чемпіонату на "Камп Ноу" – 2:3.

Таблиця іспанської Ла Ліги після 37 турів Flashscore

Це чемпіонство стало для мадридського клубу третім у 2010-х роках – до цього "вершкові" завойовували титул в сезонах 2011/12 і 2016/17. Для Зінедіна Зідана цей трофей став 11-м у кар'єрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ліверпуль" вперше в своїй історії став переможцем англійської Прем'єр-ліги.