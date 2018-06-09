"Реал" запропонував принизливий контракт Кріштіану Роналду

Мадридський "Реал" запропонував новий контракт своєму знаменитому форварду Кріштіану Роналду, за яким португалець буде отримувати € 25 млн на рік, що набагато менше ніж у форвардів Ліонеля Мессі і Неймара.

Як повідомляє авторитетне іспанське видання COPE, крім окладу будуть передбачені бонуси за перемоги в турнірах: € 2 млн Кріштіану отримає за перемогу в Лізі чемпіонів, € 1,5 млн - за перше місце чемпіонату Іспанії, € 1 млн - за виграний "Золотий м'яч" і € 1 млн - за Кубок Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Роналду готовий залишитися в мадридському клубі, якщо його зарплата складе € 80 млн євро в рік. "Парі Сен-Жермен", зацікавлений в придбанні португальця, запропонував Роналду оклад в розмірі € 45 млн на рік.

Нещодавно стало відомо, скільки отримає "Реал" за Кріштіану Роналду.