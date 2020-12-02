"Реал" встановив особистий антирекорд в ЛЧ після поразки від "Шахтаря"

Мадридський "Реал" програв "Шахтарю" з рахунком 0:2 у виїзному матчі Ліги чемпіонів і пропустив вже дев'ять голів у п'яти поєдинках.

Як повідомляється на сторінці OptaJose в Twitter, мадридський клуб встановив особистий антирекорд на цій стадії турніру.

Тепер "вершкові" посідають третє місце в групі з сімома очками. "Шахтар" має в своєму активі стільки ж, але випереджає "Реал" завдяки двом перемогами в особистих зустрічах. Всього за два поєдинки з підопічними Зінедіна Зідана "гірникам" вдалося відзначитися п'ять разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед останнім туром всі учасники групи, в якій грає донецька команда, мають шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Стали відомі всі розклади.