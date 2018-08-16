"Реал" встановив антирекорд в матчі Суперкубка УЄФА

Пропустивши чотири голи в матчі за Суперкубок УЄФА від мадридського "Атлетіко", "Реал" встановив сумне досягнення на старті сезону. До цього, королівський клуб не пропускав чотири голи в одному матчі з 21 листопада 2015 року, але тоді це була гра 12-го туру проти "Барселони", яку мадридці програли 0: 4.

Матч з "Атлетіко" за Суперкубок УЄФА був дебютним на посаді головного тренера "Реала" для Хулена Лопетегі. Його попередник, Зінедін Зідан керував командою в 149 матчах і жодного разу королівський клуб не пропускав 4 голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL , мадридський "Реал" включив воротаря збірної України Андрія Луніна в заявку на Суперкубок УЄФА проти мадридського "Атлетіко".