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"Реал" включив воротаря збірної України в заявку на Суперкубок УЄФА

3.6тЧитати новину російською

Воротар збірної України Андрій Лунін може дебютувати в складі мадридського "Реала" в офіційному матчі. 19-річний рекордсмен нашої національної команди потрапив у заявку "вершкових" на поєдинок проти сусідів із "Атлетико" за Суперкубок УЄФА, який пройде в середу, 15 серпня.

Всього до списку увійшли 29 футболістів, зокрема новачок "Реал" Тібо Куртуа. При цьому шанси бельгійського воротаря потрапити навіть на лавку запасних оцінюється мінімально. Найімовірніше, гру з "Атлетико" зі старту почне костариканець Кейлор Навас, а Лунін розраховує на включення в перелік запасних.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін перейшов у мадридський "Реал" із луганської "Зорі" за дев'ять мільйонів євро. Під час передсезонного турніру український воротар видав кілька феєричних сейвів.

Читайте всі новини по темі "Суперкубок УЄФА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Суперкубок УЄФА
Особа
Андрiй Лунiн
Об'єкт
Реал Мадрид
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