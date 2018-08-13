"Реал" включив воротаря збірної України в заявку на Суперкубок УЄФА

Воротар збірної України Андрій Лунін може дебютувати в складі мадридського "Реала" в офіційному матчі. 19-річний рекордсмен нашої національної команди потрапив у заявку "вершкових" на поєдинок проти сусідів із "Атлетико" за Суперкубок УЄФА, який пройде в середу, 15 серпня.

Всього до списку увійшли 29 футболістів, зокрема новачок "Реал" Тібо Куртуа. При цьому шанси бельгійського воротаря потрапити навіть на лавку запасних оцінюється мінімально. Найімовірніше, гру з "Атлетико" зі старту почне костариканець Кейлор Навас, а Лунін розраховує на включення в перелік запасних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін перейшов у мадридський "Реал" із луганської "Зорі" за дев'ять мільйонів євро. Під час передсезонного турніру український воротар видав кілька феєричних сейвів.