Реал – Валенсія: де дивитися онлайн півфінал Суперкубка Іспанії

Мадридський "Реал" і "Валенсія" битимуться в першому півфіналі Суперкубка Іспанії, який 8 січня стартує в Саудівській Аравії.

Турнір вперше проводиться у новому форматі – чотири команди склали Фінал чотирьох, а трофей розігрується за межами Іспанії. Початок матчу Реал – Валенсія в Джидді – о 21:00 за київським і о 22:00 за московським часом.

Побачити пряму трансляцію протистояння можна буде в ефірі російського мовника "Матч ТВ". Крім того, показ гри заплановано в ефірі спеціалізованого "Матч! Футбол 1".

Реал – Валенсія

Відзначимо, що "Валенсія" і "Реал" зустрічалися один з одним зовсім нещодавно – 15 грудня в рамках чемпіонату команди розійшлися миром (1:1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" зіткнувся з демаршем в ситуації з орендою воротаря збірної України Андрія Луніна.

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