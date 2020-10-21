"Реал" – "Шахтар": опубліковано огляд матчу Ліги чемпіонів. Відео

Донецький "Шахтар" оформив грандіозну сенсацію в 1-му турі Ліги чемпіонів УЄФА. На стадіоні "Альфредо ді Стефано" в Мадриді "гірники" з рахунком 3:2 обіграли "Реал".

Уже до перерви підопічні Луїша Каштру змогли вкотити три м'ячі "вершковим". У другому таймі "Реал" забив два швидкі голи, а на останніх хвилинах зрівняв рахунок.

Суддя після перегляду VAR скасував взяття воріт. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Зазначимо, що "Шахтар" став першою українською командою, яка змогла перемогти "вершкових" за 21 рік.

Останнім клубом, якому вдавалося взяти три очки в протистоянні з "Реалом", стало "Динамо" Київ.

Перед грою букмекери одностайно називали фаворитом іспанську команду. На перемогу підопічних Зідана можна було поставити з коефіцієнтом 1,30, тоді як успіх чемпіона України оцінювався показником 9,00.