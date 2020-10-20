"Реал" – "Шахтар": названо фаворита матчу Ліги чемпіонів

"Реал" є явним фаворитом матчу першого туру Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря", який відбудеться в середу, 21 жовтня.

Букмекери оцінили ймовірність перемоги мадридців у 75%. Ставки на цей результат приймаються з коефіцієнтом 1,30, на нічию – 5,75, а успіх "гірників" оцінюється котируванням 9,00. На те, що українська команда не програє, можна поставити за 3,40.

Котирування на матч "Реал" - "Шахтар" Bet365

На те, що "Шахтар" не програє "Реалу", можна поставити за 3,40 Bet365

Нагадаємо, що "Шахтар" і "Реал" вже грали між собою в рамках групового турніру Ліги чемпіонів. У 2015 році обидва поєдинки залишилися за іспанцями, які розгромили донецький клуб вдома з рахунком 4:0, а на виїзді влаштували з "гірниками" перестрілку – 4:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру заявив, що його команда живе в атмосфері страху.