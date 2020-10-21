"Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів сенсаційно обіграв у гостях мадридський "Реал". Зустріч у столиці Іспанії на стадіоні "Альфредо ді Стефано" завершилася з рахунком 2:3.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу "Реал" – "Шахтар".

Перед грою букмекери одностайно називали фаворитом іспанську команду. На перемогу підопічних Зідана можна було поставити з коефіцієнтом 1,30, тоді як успіх чемпіона України оцінювався показником 9,00.

Поєдинок почався у спокійному темпі. Обидві команди грали обережно, намагаючись насамперед не припуститися помилок. Реал не пресингував, залишаючи "гірникам" вільні зони перед своїми воротами. На 17-й хвилині швидка контратака "Шахтаря" ледь не призвела до гола. Марлос утік від усіх захисників, але у фінальній стадії запорпався з м'ячем, потрапивши в Куртуа.

Ближче до 20-ї хвилини перевага господарів стала відчуватися все чіткіше. "Вершкові" часто навантажували фланги, намагаючись розхитати оборону суперника.

"Шахтар" захищався злагоджено, постійно змушуючи суперників приймати м'яч спиною до воріт Трубіна.

На 29-й хвилині українській команді вдалася гарна контратака, яка завершилася несподіваним голом. Дебютант Ліги чемпіонів Віктор Корнієнко взяв гру на себе, змістився в штрафну, потім у підкаті пройшов крізь Мілітао і Варана, а Тете в дотик під штангу зробив рахунок 0:1.

Через 3 хвилини рахунок сенсаційно став 0: 2. З ударом Тете впорався Куртуа. На добивання був Дентіньо. Варан спробував перешкодити йому, вставив ногу, переправивши м'яч у ближній кут своїх воріт.

Шок мадридців продовжився на 42-й хвилині. Соломон почав атаку в центрі поля, віддав Тете, той п'ятою повернув назад на хід маноров. Футболіст збірної Ізраїлю на паузі прибрав Куртуа і оформив розгром – 0: 3.

У другому таймі Зідан випустив Бензема, який відразу пожвавив атаку команди. "Реал" влаштував справжній штурм, постійно атакував і на 54-й хвилині Модріч відквитав один м'яч. Після забійного удару з дальньої дистанції, Трубін лише поглядом проводив "круглого", що влетів під штангу.

Реал почав робити агресивніше, нахабніше, постійно загострював ситуацію. На 64-й хвилині Тете не влучив у порожні ворота, і через хвилину "оранжево-чорні" пропустили точно такий же гол.

Марлос обрізався на своїй половині поля, Вінісіус підібрав м'яч, прорвався в штрафну і з 14 метрів пробив точно в нижній кут – 2: 3.

Гравці з Мадрида великими силами продовжували штурмувати ворота Трубіна, при цьому залишаючи можливість українцям грати на контратаках. В одному з таких випадів Марлос і Тете організували 4-й гол, який був скасований після офсайду.

Втомлена оборона донецького клубу тріщала по швах, але змогла вистояти. За хвилину до кінця "Шахтар" пропустив гол, який був скасований через пасивний офсайд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" за підсумками виступів у груповому етапі Ліги чемпіонів повинен зайняти четверте місце і завершити виступ в єврокубках в сезоні 2020/2021.

Такий прогноз зробили букмекери, підрахувавши шанси "гірників" в групі B з іспанським "Реал Мадридом", італійським "Інтером" і німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха.