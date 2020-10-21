"Реал" – "Шахтар": дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у середу, 21 жовтня, зіграє свій перший матч у новому розіграші Ліги чемпіонів.

Підопічні Луїша Каштру битимуться на виїзді з мадридським "Реалом". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал – Шахтар. Початок – о 19:55 за київським часом.

Зазначимо, що "гірники" вирушили до столиці Іспанії в ослабленому складі. На стадіоні "Альфредо ді Стефано" не зможуть зіграти півзахисник Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік і Віктор Коваленко, захисники Микола Матвієнко і Сергій Кривцов, а також форвард Жуніор Мораес.

ДЕ ДИВИТИСЯ РЕАЛ – ШАХТАР

Побачити поєдинок чемпіонів України та Іспанії можна буде на телеканалі "Футбол 1", де показ супроводжуватиме традиційна аналітична студія.

Крім того, прямий ефір із Мадрида проведуть російські мовники "Матч! Прем'єр" і "Матч! Футбол" і білоруський "Білорусь 5. Інтернет".

ПРОГНОЗ НА РЕАЛ – ШАХТАР

Фаворитом гри вважається мадридська команда, ставки на перемогу якої приймаються з коефіцієнтом 1,25.

Нічия оцінюється котуванням 6,25. А показники на успіх донецького колективу досягають рівня 11,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів із Сербії, яку очолює Срджан Йованович. Йому допомагатимуть лайнсмени Урош Стойкович і Мілан Михайлович. Роль четвертого рефері виконає Новак Сімович.

Крім того, на грі буде задіяно систему відеодопомоги арбітрам, за якою стежитиме Шимон Марчіняк із Польщі.

Луїш Каштру готується до важкого матчу ФК "Шахтар"

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Зінедін Зідан, головний тренер "Реала":

– Ми концентруємося тільки на найближчому матчі. Ми готуємося до "Шахтаря." Якщо хтось не може грати... Але не думаю, що щось зміниться. "Шахтар" – це дуже конкурентоспроможна команда. Вони гратимуть тими, хто є. У нас теж довга лава запасних. Ми готуватимемося як команда. У нас хороші футболісти, ми це показали.

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

– У "Реала" більше варіантів для різноманітності складу, вони більш технічні. "Реал" – сильний, вони фаворити гри, але ми можемо піднести сюрприз. Спробуємо їх здивувати. Ми можемо змінити наш план під час гри. "Шахтар" – команда, яка в чемпіонаті України володіє м'ячем 75% ігрового часу. У нас – атакувальний стиль, і логічно, що "Реал" своєю силою відбере в нас контроль м'яча.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Реал": Куртуа – Начо, Едер Мілітао, Варан, Менді – Вальверде, Каземіро, Модріч – Асенсіо, Бензема, Родріґо.

"Шахтар": Пятов – Додо, Хочолава, Бондар, Корнієнко – Маркос Антоніо, Марлос, Майкон – Тете, Дентіньйо, Соломон.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди лише двічі перетиналися між собою. У сезоні 2015/16 на груповому турнірі Ліги чемпіонів "Реал" здобув дві перемоги – 4:0 вдома і 4:3 на виїзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помічник Андрія Шевченка у збірній України Педро Харо назвав "Шахтар" командою, яка перебуває в занепаді.