"Реал" – "Шахтар": анонс і прогноз на матч

21 жовтня для "Шахтаря" стартує новий єврокубковий сезон. Чемпіон України в 15-й раз зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. Суперником команди Луїша Каштру стане мадридський "Реал". Нагадаємо, що в минулий раз команди зустрічалися не так вже і давно. П'ять років тому у Львові мадридці ледь втекли, пропустивши в кінцівці матчу за 11 хвилин відразу три м'ячі. До речі, аналітики Parimatch, титульного партнера "Шахтаря", прогнозують, що і ця гра буде результативною. 65% на те, що ми побачимо не менше трьох голів.

Звичайно, зараз зустрінуться вже зовсім інші команди, але від цього їх протистояння не стає менш цікавим. "Реал" і "Шахтар" чемпіони своїх країн, обидва хочуть вийти в плей-офф Ліги чемпіонів і зроблять все, щоб вдало стартувати в турнірі.

Напередодні цього матчу у гірники здали тест на коронавірус і вже отримали результати. Всі вони - негативні, включаючи тести 9 футболістів, у яких виявили хворобу 8 жовтня. Так що в грі з галактікос тренерський штаб "Шахтаря" зможе знову розраховувати на ряд ключових футболістів. Перед поїздкою в Мадрид гірники в чемпіонаті України катком пройшлися по ФК "Львів" - 5:1. А ось "Реалу" не пощастило, команда на своєму полі поступилася новачку Примери "Кадісу".

"Реал" - "Шахтар" Прогноз: "Реал" заб'є в першому таймі. Коефіцієнт: 1,44

Після домашнього фіаско "Реал" зробить все, щоб реабілітуватися. З перших хвилин команда побіжить вперед, щоб якомога раніше вийти вперед. У попередніх матчах мадридцям вдавалося забити гірникам до перерви. Можемо припустити, що і в цей раз "Реал" спробує не затягувати з розв'язкою, щоб потім спробувати заощадити сили. Це може знову піти на руку "Шахтарю", який завжди готовий покарати грандів за зайву розслабленість.

"Реал" - "Шахтар" Прогноз: Обидві команди заб'ють. Коефіцієнт: 1,88

З ким б не зустрічався "Шахтар", команда завжди заряджена на перемогу, вона звикла бути активною на поле і забивати. За це вболівальники і люблять гірників, вони грають до останнього не просто з бажанням відзначитися голом, а й намагаються переломити хід поєдинку, скільки б часу до фінального свистка не залишалося. "Реал" в минулому сезоні в груповому етапі пропустив 8 м'ячів. З команд що вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів ще тільки трьом забивали більше. Швидше за все, і в цей раз нас чекає результативна гра, в якій ми побачимо голи в ворота як гостей, так і господарів.

"Реал" - "Шахтар" Прогноз: "Шахтар" заб'є в другому таймі. Коефіцієнт: 2,5

У всіх матчах чемпіонату України цього сезону "Шахтар" обов'язково забивав у другому таймі. Навіть тоді, коли результат матчу був зрозумілий (перший тайм матчу з ФК "Львів" завершився з рахунком 4:1). Та й минула зустріч з "Реалом" вийшла для "Шахтаря" гольовою теж після перерви. Тому, ми цілком можемо спрогнозувати, що в цей раз друга половина гра скластися для гірників успішно і, головне, результативно.