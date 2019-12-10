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10 грудня • оновлено в 12:09
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"Реал" ухвалив нове рішення щодо воротаря збірної України

3.5т
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"Реал" має намір розірвати орендний договір із "Вальядолідом", до якого належить український голкіпер мадридців Андрій Лунін.

Як повідомляє Football.ua, в угоді між клубами не прописана така можливість, проте хороші взаємини команд можуть допомогти "Реалу" повернути українця.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

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Варто зазначити, що остаточне рішення щодо розірвання оренди буде ухвалено тільки після того, як мадридці зможуть знайти клуб, в якому Лунін зможе отримувати постійну ігрову практику.

У нинішньому сезоні український голкіпер не провів жодного матчу в стартовому складі "Вальядоліда", не зумівши виграти конкуренцію у Хорді Масіпа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін посів п'яте місце в списку найкращих молодих гравців світу.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
Реал Мадрид ФК Вальядолід
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Хо Хол
Хо Хол
Ну такой замечательный вратарь, просто отличный вратарь, прям просто супер. Только 0 матчей в сезоне и уже вторая команда хочет от него избавиться.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Хо Хол, это тебе не мочу по ночам тырить, мент росейский. Иди мочу разбавляй, мусор!
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