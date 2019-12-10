"Реал" ухвалив нове рішення щодо воротаря збірної України

"Реал" має намір розірвати орендний договір із "Вальядолідом", до якого належить український голкіпер мадридців Андрій Лунін.

Як повідомляє Football.ua, в угоді між клубами не прописана така можливість, проте хороші взаємини команд можуть допомогти "Реалу" повернути українця.

Андрій Лунін Gottstat.com

Варто зазначити, що остаточне рішення щодо розірвання оренди буде ухвалено тільки після того, як мадридці зможуть знайти клуб, в якому Лунін зможе отримувати постійну ігрову практику.

У нинішньому сезоні український голкіпер не провів жодного матчу в стартовому складі "Вальядоліда", не зумівши виграти конкуренцію у Хорді Масіпа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін посів п'яте місце в списку найкращих молодих гравців світу.

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