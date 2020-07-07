"Реал" придумав, як оформити безкоштовний трансфер найдорожчого футболіста світу

Михайло Морозов Футбол 14:58, 7.07.2020

"Реал" хоче безкоштовно оформити трансфер нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе після закінчення контракту футболіста з французьким клубом.

Як повідомляється на сторінці El Chiringuito TV в Twitter, мадридці готові заплатити Мбаппе 100 мільйонів євро за підписання угоди з командою влітку 2022 року, коли закінчиться його контракт із ПСЖ.

"Реал" хоче безкоштовно підписати Мбаппе після закінчення його контракту з ПСЖ
Twitter El Chiringuito TV

Відзначимо, що Кіліан є найдорожчим футболістом світу за інформацією авторитетного порталу Transfermarkt. Його трансферна вартість становить 180 мільйонів євро.

У сезоні 2019/20 Мбаппе взяв участь у 33 матчах за французький клуб, записавши на свій рахунок 30 голів і 17 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали команду, в яку може перейти Ліонель Мессі.

Раніше аргентинець призупинив переговори про новий контракт з "Барселоною".

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