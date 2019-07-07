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"Реал" позбудеться Зідана заради голкіпера збірної України

"Реал" позбудеться Зідана заради голкіпера збірної України
Іспанські ЗМІ розкрили трансферні цілі королівського клубу
10.5тЧитати матеріал російською

Голкіпер "Реала" Люка Зідан цього літа покине мадридський клуб. Як повідомляє Marca, другим воротарем в новому сезоні буде українець Андрій Лунін.

За інформацією іспанських ЗМІ 21-річний Люка перейде в "Фуенлабраду", яка має намір орендувати сина головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана і вже зробила відповідний запит в "Реал".

Сам Зідан-молодший не приховує, що також хоче покинути королівський клуб заради ігрової практики в основі.

Третього воротаря Кейлора Наваса керівництво "Реала" твердо має намір продати.

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Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Андрій Лунін був відданий в оренду клубу "Леганес", за який провів 7 матчів, пропустив 7 м'ячів і 3 рази залишив свої ворота "сухими".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер "Реала" Зінедін Зідан вирішив повернути з оренди в "Леганесі" воротаря збірної України Андрія Луніна, і зробити його другим голкіпером в мадридській команді.

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Особи
Андрiй Лунiнлюка Зідан
Тег
Реал Мадрид
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, уволь д*била, который пишет заголовки!!!
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