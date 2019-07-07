"Реал" позбудеться Зідана заради голкіпера збірної України

Голкіпер "Реала" Люка Зідан цього літа покине мадридський клуб. Як повідомляє Marca, другим воротарем в новому сезоні буде українець Андрій Лунін.

За інформацією іспанських ЗМІ 21-річний Люка перейде в "Фуенлабраду", яка має намір орендувати сина головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана і вже зробила відповідний запит в "Реал".

Сам Зідан-молодший не приховує, що також хоче покинути королівський клуб заради ігрової практики в основі.

Третього воротаря Кейлора Наваса керівництво "Реала" твердо має намір продати.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Андрій Лунін був відданий в оренду клубу "Леганес", за який провів 7 матчів, пропустив 7 м'ячів і 3 рази залишив свої ворота "сухими".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер "Реала" Зінедін Зідан вирішив повернути з оренди в "Леганесі" воротаря збірної України Андрія Луніна, і зробити його другим голкіпером в мадридській команді.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!