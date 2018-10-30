"Реал" пояснив звільнення головного тренера

Рада директорів мадридського "Реала" вважає неприпустимим такі низькі результати королівського клубу за такого високого класу футболістів, які виступають за "вершкових".

"Керівництво бачить, що існує велика невідповідність між рівнем футболістів і результатами команди. Цього року вісім гравців "Реала" номінували на "Золотий м'яч", а це безпрецедентний випадок в історії клубу", — йдеться у заяві прес-служби команди, яке пояснює звільнення головного тренера Хулена Лопетегі.

Хулен Лопетегі

Також клуб зазначив, що рішення прийняли у той момент, коли цілі, поставлені перед командою на сезон, ще можуть бути досягнуті.

Нагадаємо, що в неділю, 28 жовтня, "Реал" зазнав розгромної поразки від "Барселони". Зустріч на "Камп Ноу" завершилася із рахунком 5:1.