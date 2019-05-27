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"Реал" ухвалив остаточне рішення щодо Луніна

1.9тЧитати матеріал російською

Воротар збірної України і мадридського "Реала" Андрій Лунін перед від'їздом на чемпіонат світу серед молодіжних команд попрощався з партнерами у "Леганесі", де перебував в оренді, й повідомив, що назад не повернеться.

Як стало відомо авторитетній іспанській спортивній газеті AS, мадридський "Реал" вирішив не продовжувати оренду українця, оскільки керівництво "королівського клубу" залишилося незадоволеним тим, що Луніну в "Леганесі" надають занадто мало ігрового часу. В нинішньому сезоні воротар провів на полі всього 544 хвилин.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Новини
Фанати "Реала" виступили проти Зідана через Луніна

Після завершення молодіжного чемпіонату світу, Лунін повернеться в розташування "Реала" і разом із командою проведе передсезонну підготовку, за підсумками якої Зінедін Зідан і вирішить його долю. Якщо це буде знову оренда, то точно не в "Леганес", пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан спростував новину про те, що він зробить свого сина Люка другим воротарем команди в наступному сезоні замість українця Андрія Луніна.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особи
Андрiй ЛунiнЗінедін Зідан
Теги
Реал МадридЛеганесзбірна України з футболу
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