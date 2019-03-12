"Реал" поставив Луніну жорстку умову

Мадридський "Реал" заборонив футболісту збірної України Андрію Луніну давати інтерв'ю. Права на українського голкіпера належать "вершковим", однак зараз він на правах оренди захищає ворота "Леганеса".

"На цьому етапі мадридський "Реал" не рекомендує йому спілкуватися з пресою, особливо з приводу свого перебування в "Леганесі", свого майбутнього. Тобто, як я розумію, в мадридському клубі ще не ухвалили рішення з приводу майбутнього Луніна: чи залишиться він після закінчення сезону в "Леганесі", буде шукати собі іншу оренду або повернеться в "Реал", а якщо врахувати, що зараз команду очолив Зідан, взагалі насправді все дуже цікаво відбувається", - розповів про ситуацію з українським воротарем журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик-Live.

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Андрій Лунін

Як повідомляв OBOZREVATEL, після провального сезону "Реал" звільнив іспанського тренера Сантьяго Соларі і повернув француза Зінедіна Зідана. При цьому мадридський клуб підставив українця Андрія Луніна, позбавивши його перспективи закріпитися в команді.

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