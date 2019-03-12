"Реал" підставив воротаря збірної України

Новий тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан не розраховує на українського воротаря Андрія Луніна. Голкіпер збірної України перейшов у "королівський клуб" влітку 2018 року, проте зараз на правах оренди виступає за "Леганес".

Новий тренер "бланкос" розраховує на двох основних воротарів клубу Тібо Куртуа і Кейлора Наваса, а ось місце третього голкіпера займе син французького фахівця Люка Зідан. Таким чином, майбутнє Луніна в "Реалі" поки залишається під питанням, повідомляє AS.

Андрій Лунін CDLeganes

Нагадаємо, що "Реал" вилетів в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, програвши в домашньому матчі "Аяксу" 1:4. Також мадридський клуб припинив виступи в півфіналі Кубка Іспанії, поступившись своєму принциповому супернику - каталонській "Барселоні". Крім того, відставання "Реала" в чемпіонаті Іспанії від "синьо-гранатових" - 12 очок. Провалений сезон змусив президента мадридського клубу Флорентіно Переса піти на відчайдушний крок і звільнити другого тренера за сезон. У жовтні 2018 року клуб покинув Хулен Лопетегі, а в березні 2019 - Сантьяго Соларі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер збірної України Андрій Лунін став найкращим гравцем своєї команди в матчі чемпіонату Іспанії проти мадридського "Атлетіко". Український воротар відбив пенальті від Сауля, проте не зумів впоратися з добиванням.

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