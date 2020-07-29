"Реал" озвучив рішення щодо Луніна

Український голкіпер Андрій Лунін і бельгієць Тібо Крутуа будуть воротарями "Реала" в наступному сезоні, повідомляє AS.

Керівництво поінформувало 21-річного українця, що він буде другим голкіпером у мадридському клубі. З цієї причини вони відпустили Люку Зідана. Орендований у ПСЖ Альфонс Ареола також покине "Реал".

Після трьох років виступів в оренді ("Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо") Луніну нададуть шанс проявити себе на "Сантьяго Бернабеу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні минулого року Андрій провів літні збори в складі "Реала", проте з початком нового чемпіонату Зідан відправив нашого воротаря в оренду в "Вальядолід", затвердивши на позиції основного воротаря Тібо Куртуа.

У січні 2020-го Лунін перейшов у команду другого за силою іспанського дивізіону "Реал Ов'єдо" на правах оренди.

За "Ов'єдо" футболіст провів 18 матчів. Шість із них всуху. В інших пропустив 18 голів.