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2 березня • оновлено в 00:35
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"Реал" обіграв "Барселону" в Ель-Класико і вийшов на перше місце в Ла Лізі

"Реал" обіграв "Барселону" в Ель-Класико і вийшов на перше місце в Ла Лізі
Зустріч пройшла на легендарному "Сантьяго Бернабеу"
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Мадридський "Реал" обіграв каталонську "Барселону" в центральному матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії в Ла-Лізі. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Реал - Барселона

Реал - Барселона

Ця гра стала 277-ю в історії особистих зустрічей "Барселони" і "Реала". Поки попереду каталонці – 115 проти 100 при 62 нічиїх.

У першому таймі "Барселона" більше атакувала особливо лівим флангом і була ближче до голу.

Реал - Барселона

Реал - Барселона

Але при цьому створювалося відчуття, що матч йде швидше за планом господарів і саме каталонці себе відчувають не дуже комфортно. Незважаючи на це, "Барса" створила кілька дуже небезпечних контратак. Мессі і Артур виходили один на один з Куртуа, але бельгієць грав бездоганно, рятуючи свою команду.

Реал - Барселона

Реал - Барселона

На 33-й хвилині "Барселона" повинна була залишатися в меншості після фолу Жорді Альби на Вальверде, однак Матеу Лаос прийняв спірне рішення не карати повторною жовтою карткою футболіста, пропустивши порушення.

Реал - Барселона

Реал - Барселона

Другий тайм почався з атак гостей, які безроздільно володіли м'ячем. "Реал" відмовився від високого пресингу, давши невелику свободу суперникам.

Однак поступово моменти мадридців ставали все небезпечнішими і небезпечніше, і з інтервалом в декілька хвилин "вершкові" видали два забійних моменти.

На 56-й хвилині лише майстерність тер Стегена врятувала каталонців від голу після шикарного удару Іско, а через 5 хвилин підопічні Зідана просто зобов'язані були відкривати рахунок.

Все той же Іско здорово пробив головою праворуч, тер Стеген не впорався з ударом, але з стрічки м'яч витягнув Піке.

Реал - Барселона

Реал - Барселона

Розв'язка наступила на 71-й хвилині. Вінісіус Жуніор, отримавши пас від Тоні Крооса, пробив з гострого кута, м'яч потрапив в Піке і зрикошетив мимо голкіпера - 1:0.

Реал - Барселона

Реал - Барселона

Забитий гол розбудив футболістів обох команд і на полi став творитися справжній хаос, коли атаки накочували то на одні, то на iншi ворота, а гравці практично не думали про захист.

Реал - Барселона

Реал - Барселона

Кінцівка вийшла феєричною. Маріано Діас, вийшовши на заміну на 92-й хвилині, чи не першим дотиком забив другий гол - 2:0.

Реал - Барселона

Реал - Барселона

"Реал" Мадрид – "Барселона" 2: 0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 71 Вінісіус Жуніор, 2:0 – 90 Маріано Діас.

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Вальверде (Васкес, 86), Каземіро, Іско (Модріч, 79), Кроос, Вінісіус Жуніор, Бензема (Маріано Діас, 90).

Барселона – тер Стеген, Семеду, Умтіті, Піке, Альба, Артур (Ракітіч, 80), де Йонг, Бускетс, Відаль (Брейтуейт, 69), Мессі, Грізманн (Фаті, 81).

Попередження: Вінісіус Жуніор (10), Карвахаль (19), Альба (19), Мессі (85).

"Реал" обіграв "Барселону" в Ель-Класико

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Ліга чемпіонів: "Реал" програв "Манчестер Сіті", а "Ювентус" сенсаційно поступився "Ліону"

Як повідомляв OBOZREVATEL, останне Ель-Класіко відбулося 18 грудня і завершився нульовою нічиєю. Це були перші 0:0 в матчах "Барселони" і "бланкос" в Примері за 17 років.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Чемпіонат Іспанії Реал - Барселона
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
Реал Мадрид ФК Барселона
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Эмурлаев Рустем
Эмурлаев Рустем
Марко Ван Бастен сказал, что такой игрок как Месси рождается раз в 100 лет. И что Роналдо рядом с ним не стоял Несмотря на это Роналдо забивает почти каждый матч. А Месси лучший игрок мира который год подряд не может забить!!!!
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