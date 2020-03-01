"Реал" обіграв "Барселону" в Ель-Класико

Мадридський "Реал" обіграв каталонську "Барселону" в центральному матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії в Ла-Лізі. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
Реал - Барселона
Ця гра стала 277-ю в історії особистих зустрічей "Барселони" і "Реала". Поки попереду каталонці – 115 проти 100 при 62 нічиїх.
У першому таймі "Барселона" більше атакувала особливо лівим флангом і була ближче до голу.
Реал - Барселона
Але при цьому створювалося відчуття, що матч йде швидше за планом господарів і саме каталонці себе відчувають не дуже комфортно. Незважаючи на це, "Барса" створила кілька дуже небезпечних контратак. Мессі і Артур виходили один на один з Куртуа, але бельгієць грав бездоганно, рятуючи свою команду.
Реал - Барселона
На 33-й хвилині "Барселона" повинна була залишатися в меншості після фолу Жорді Альби на Вальверде, однак Матеу Лаос прийняв спірне рішення не карати повторною жовтою карткою футболіста, пропустивши порушення.
Реал - Барселона
Другий тайм почався з атак гостей, які безроздільно володіли м'ячем. "Реал" відмовився від високого пресингу, давши невелику свободу суперникам.
Однак поступово моменти мадридців ставали все небезпечнішими і небезпечніше, і з інтервалом в декілька хвилин "вершкові" видали два забійних моменти.
На 56-й хвилині лише майстерність тер Стегена врятувала каталонців від голу після шикарного удару Іско, а через 5 хвилин підопічні Зідана просто зобов'язані були відкривати рахунок.
🎥 - Marc-André ter Stegen is the best keeper in the world. pic.twitter.com/RXEAUBM72s- barcauniversal.com (@BU_Videos) March 1, 2020
Все той же Іско здорово пробив головою праворуч, тер Стеген не впорався з ударом, але з стрічки м'яч витягнув Піке.
Реал - Барселона
Розв'язка наступила на 71-й хвилині. Вінісіус Жуніор, отримавши пас від Тоні Крооса, пробив з гострого кута, м'яч потрапив в Піке і зрикошетив мимо голкіпера - 1:0.
Ei ter stegen, eu vou cruzar- FLA DA NAÇÃO BI E HEPTA CAMPEÃO (@FlaDaNacao_) March 1, 2020
Mentira otario kkkk eu sou malvadeza
pic.twitter.com/3zf9Z7l5yF
Реал - Барселона
Забитий гол розбудив футболістів обох команд і на полi став творитися справжній хаос, коли атаки накочували то на одні, то на iншi ворота, а гравці практично не думали про захист.
Реал - Барселона
Кінцівка вийшла феєричною. Маріано Діас, вийшовши на заміну на 92-й хвилині, чи не першим дотиком забив другий гол - 2:0.
⚽️ #ElClasico : Real Madrid vs Barcelona | Mariano (GOAL!!!) 92' pic.twitter.com/YVv6pvDDoN— D9INE (@D9INE_EUROPE_) March 1, 2020
Реал - Барселона
"Реал" Мадрид – "Барселона" 2: 0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 71 Вінісіус Жуніор, 2:0 – 90 Маріано Діас.
Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Вальверде (Васкес, 86), Каземіро, Іско (Модріч, 79), Кроос, Вінісіус Жуніор, Бензема (Маріано Діас, 90).
Барселона – тер Стеген, Семеду, Умтіті, Піке, Альба, Артур (Ракітіч, 80), де Йонг, Бускетс, Відаль (Брейтуейт, 69), Мессі, Грізманн (Фаті, 81).
Попередження: Вінісіус Жуніор (10), Карвахаль (19), Альба (19), Мессі (85).
Як повідомляв OBOZREVATEL, останне Ель-Класіко відбулося 18 грудня і завершився нульовою нічиєю. Це були перші 0:0 в матчах "Барселони" і "бланкос" в Примері за 17 років.
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