"Реал" обіграв "Барселону" в Ель-Класико

Мадридський "Реал" обіграв каталонську "Барселону" в центральному матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії в Ла-Лізі. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Ця гра стала 277-ю в історії особистих зустрічей "Барселони" і "Реала". Поки попереду каталонці – 115 проти 100 при 62 нічиїх.

У першому таймі "Барселона" більше атакувала особливо лівим флангом і була ближче до голу.

Але при цьому створювалося відчуття, що матч йде швидше за планом господарів і саме каталонці себе відчувають не дуже комфортно. Незважаючи на це, "Барса" створила кілька дуже небезпечних контратак. Мессі і Артур виходили один на один з Куртуа, але бельгієць грав бездоганно, рятуючи свою команду.

На 33-й хвилині "Барселона" повинна була залишатися в меншості після фолу Жорді Альби на Вальверде, однак Матеу Лаос прийняв спірне рішення не карати повторною жовтою карткою футболіста, пропустивши порушення.

Другий тайм почався з атак гостей, які безроздільно володіли м'ячем. "Реал" відмовився від високого пресингу, давши невелику свободу суперникам.

Однак поступово моменти мадридців ставали все небезпечнішими і небезпечніше, і з інтервалом в декілька хвилин "вершкові" видали два забійних моменти.

На 56-й хвилині лише майстерність тер Стегена врятувала каталонців від голу після шикарного удару Іско, а через 5 хвилин підопічні Зідана просто зобов'язані були відкривати рахунок.

🎥 - Marc-André ter Stegen is the best keeper in the world. pic.twitter.com/RXEAUBM72s