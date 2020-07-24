"Реал" не продовжить контракт із сином Зідана і зробить ставку на Луніна
"Реал" зробить ставку на Луніна як на другого воротаря команди.
Мадридський "Реал" не буде продовжувати контракт із сином головного тренера команди Зінедіна Зідана Лукою та зробить ставку на Андрія Луніна як на другого голкіпера команди в наступному сезоні.
Як повідомляє видання AS, наш співвітчизник відмінно зарекомендував себе в "Ов'єдо" і буде на підміні у бельгійця Тібо Куртуа. Альфонс Ареола, який був запасним воротарем "Реала" в цьому футбольному році, повернеться в ПСЖ, оскільки його орендна угода закінчилася.
Нагадаємо, що Лунін провів першу половину сезону у "Вальядоліді", але взяв участь лише в двох матчах Кубка Іспанії. Керівництво "Реала" залишилося незадоволеним кількістю ігрового часу українця, тому віддало його в оренду в "Ов'єдо", де наш співвітчизник став одним із ключових футболістів команди і допоміг їй врятуватися від вильоту. Лунін взяв участь у 19 матчах за астурійський клуб, пропустивши 18 голів і відстоявши шість із них на нуль.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому турі іспанської Сегунди український голкіпер став найкращим гравцем "Ов'єдо", незважаючи на два пропущені м'ячі.