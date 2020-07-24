"Реал" не продовжить контракт із сином Зідана і зробить ставку на Луніна

Мадридський "Реал" не буде продовжувати контракт із сином головного тренера команди Зінедіна Зідана Лукою та зробить ставку на Андрія Луніна як на другого голкіпера команди в наступному сезоні.

Як повідомляє видання AS, наш співвітчизник відмінно зарекомендував себе в "Ов'єдо" і буде на підміні у бельгійця Тібо Куртуа. Альфонс Ареола, який був запасним воротарем "Реала" в цьому футбольному році, повернеться в ПСЖ, оскільки його орендна угода закінчилася.

Нагадаємо, що Лунін провів першу половину сезону у "Вальядоліді", але взяв участь лише в двох матчах Кубка Іспанії. Керівництво "Реала" залишилося незадоволеним кількістю ігрового часу українця, тому віддало його в оренду в "Ов'єдо", де наш співвітчизник став одним із ключових футболістів команди і допоміг їй врятуватися від вильоту. Лунін взяв участь у 19 матчах за астурійський клуб, пропустивши 18 голів і відстоявши шість із них на нуль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому турі іспанської Сегунди український голкіпер став найкращим гравцем "Ов'єдо", незважаючи на два пропущені м'ячі.