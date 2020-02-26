"Реал" - "Манчестер Сіті": де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 26 лютого, на мадридському "Сантьяго Бернабеу" пройде перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між місцевим "Реалом" і "Манчестер Сіті". Час початку – 22:00 за київським часом.

У прямому ефірі українські глядачі зможуть стежити за подіями матчу на телеканалі "Футбол 2". У Росії зустріч покаже "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", в Білорусі – канал "Білорусь 5", а в Казахстані – "Qazsport".

"Реал" - "Манчестер Сіті"

Нагадаємо, що мадридський клуб зайняв друге місце в групі A, де його суперниками були "ПСЖ", "Брюгге" та "Галатасарай", а "МанСіті" виграв групу C, зумівши обійти "Аталанту", "Шахтар" і загребське "Динамо" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчора, 25 лютого, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в інших парах. "Наполі" приймав "Барселону", а "Баварія" приїхала в гості до "Челсі".

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