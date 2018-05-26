"Реал" - "Ліверпуль": відео голів фіналу Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" обіграв "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів. Вирішальна зустріч турніру пройшла в Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 3: 1.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео голів цього неймовірного поєдинку.

Новини Київ ефектно осоромив російських пропагандистів на фіналі ЛЧ

1: 0 - 51 Бензема,

1: 1 - 55 Мане,

2: 1 - 64 Бейл,

3: 1 - 83 Бейл.