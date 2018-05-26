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"Реал" - "Ліверпуль": відео голів фіналу Ліги чемпіонів

9.6тЧитати новину російською

Мадридський "Реал" обіграв "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів. Вирішальна зустріч турніру пройшла в Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 3: 1.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео голів цього неймовірного поєдинку.

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1: 0 - 51 Бензема,

1: 1 - 55 Мане,

2: 1 - 64 Бейл,

3: 1 - 83 Бейл.

"Реал Мадрид" Іспанія - "Ліверпуль" Англія - 3: 1

Реал Мадрид - Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модріч, Каземіро, Іско (Бейл, 61), Кроос, Роналду, Бензема.
Ліверпуль - Каріус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фірміно, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Мілнер (Джан, 83), Мане, Хендерсон.
Попередження: Мане (82).

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонівРеал - Ліверпуль
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК ЛіверпульРеал Мадрид
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