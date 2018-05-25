Реал - Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

На НСК "Олімпійський" у Києві в суботу, 26 травня, відбудеться головний матч клубного футбольного сезону. Мадридський "Реал" і "Ліверпуль" визначать найсильнішу команду Європи у фіналі Ліги чемпіонів. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.

Суперники п'ять разів зустрічалися один з одним у Лізі чемпіонів. Поки перевага на боці англійців, які виграли три матчі, а програли два. "Ліверпуль" шість разів вразив ворота "вершкових", отримавши у свою "рамку" чотири точних удари.

Востаннє команди перетиналися на груповому етапі турніру в сезоні 2014/2015. Тоді "Реал" здобув дві "сухі" перемоги - 3:0 вдома і 1:0 на виїзді.

Крім того, команди змагалися за трофей у фіналі 1981 року. Тоді в Парижі англійці здобули мінімальну перемогу - 1:0.

Зазначимо, що "Реал" чотири рази грав на НСК "Олімпійський". Іспанці виграли один матч, два звели внічию, а один програли. Неважко здогадатися, що всі поєдинки у столиці України мадридці провели проти "Динамо".

"Ліверпуль" же у столиці України одну зустріч виграв на арені майбутнього фіналу, а ще раз зіграв внічию на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

ФІНАЛ-2018

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Мілорад Мажич (Сербія)

"Реал" (Мадрид, Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія) - 0:0

"Реал" (орієнтовний склад): Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Каземіро, Модріч, Кроос, Іско - Бензема, Роналду

"Ліверпуль" (орієнтовний склад): Каріус - Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Мілнер - Мане, Фірміно, Салах

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Як повідомляв OBOZREVATEL, сотні уболівальників відмовилися від поїздки на фінал Ліги чемпіонів у Києві.