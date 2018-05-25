Реал - Ліверпуль: названий фаворит фіналу Ліги чемпіонів

Київський НСК "Олімпійський" 26 травня прийме фінал Ліги чемпіонів сезону-2017/2018. Головний європейський футбольний трофей Старого Світу розіграють мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль". "Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль. Початок зустрічі о 21.45.

Букмекери надають перевагу у підсумковому матчі підопічним Зідана. Так, на перемогу "галактікос" ставки приймають з коефіцієнтом 2,20. На перемогу "червоних" можна поставити з показником 3,10. Нічия ж в основний час оцінюється котируванням 3,60.

Попередні п'ять зустрічей в рамках турніру закінчилися з перевагою в одну перемогу для "мерсисайдців" - вони перемагали тричі. У сезоні 1980/81 у фіналі Кубка чемпіонів ("Ліверпуль" - "Реал" 1:0) і в сезоні 2008/09 у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в обох матчах ("Реал" - "Ліверпуль" 0:1, "Ліверпуль" - "Реал" 4:0).

У свою чергу "вершкові" перемагали суперника на груповому етапі Ліги чемпіонів 2014/15 (3:0 на виїзді і 1:0 вдома).

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