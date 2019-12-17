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17 грудня • оновлено в 14:22
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"Реал" і "Барселона" вдадуться до крайнощів перед Ель-Класико

1.5т
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"Реал" і "Барселона" будуть змушені жити в одному готелі напередодні Ель-Класико через посилені заходи безпеки.

Як повідомляє Sportarena, на "Камп Ноу" команди одночасно вирушать на двох автобусах з готелю "Софія", а супроводжуватимуть їх 12 поліцейських фургонів.

Ель Класіко

Ель Класіко

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Коли та о котрій Барселона – Реал: де дивитися онлайн Ель-Класико

Нагадаємо, що каталонська поліція не впевнена, що зможе забезпечити повний контроль над безпекою легендарного протистояння. З цієї причини було зібрано екстрену нараду Федерації футболу Іспанії, на якій були опрацьовані всі можливі сценарії розвитку подій під час Ель-Класико.

Спочатку поєдинок між "Реалом" і "Барселоною" мав відбутися 26 жовтня в рамках десятого туру, але через масові заворушення в столиці Каталонії він був перенесений на 18 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанські гранди дізналися суперників по 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Місце
Іспанія Барселона
Теги
Реал Мадрид ФК Барселона
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