"Реал" і "Барселона" вдадуться до крайнощів перед Ель-Класико

"Реал" і "Барселона" будуть змушені жити в одному готелі напередодні Ель-Класико через посилені заходи безпеки.

Як повідомляє Sportarena, на "Камп Ноу" команди одночасно вирушать на двох автобусах з готелю "Софія", а супроводжуватимуть їх 12 поліцейських фургонів.

Ель Класіко Телеканал Футбол

Нагадаємо, що каталонська поліція не впевнена, що зможе забезпечити повний контроль над безпекою легендарного протистояння. З цієї причини було зібрано екстрену нараду Федерації футболу Іспанії, на якій були опрацьовані всі можливі сценарії розвитку подій під час Ель-Класико.

Спочатку поєдинок між "Реалом" і "Барселоною" мав відбутися 26 жовтня в рамках десятого туру, але через масові заворушення в столиці Каталонії він був перенесений на 18 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанські гранди дізналися суперників по 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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