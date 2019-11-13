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13 листопада • оновлено в 12:07
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"Реал" готує трансферну бомбу

2.7т
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Мадридський "Реал" готовий викласти €400 млн за нападника збірної Франції та гравця французького "Парі Сен-Жермен" Кіліана Мбаппе.

У такий спосіб гранд іспанського футболу готовий побити трансферний рекорд, який належить іншому гравцю французької команди Неймара – він був викуплений з "Барселони" за €222 млн, пише видання Le Parisien.

"Вершкові" хочуть скористатися тим, що Мбаппе не зацікавлений у продовженні контракту з парижанами, термін якого розрахований до 2020 року.

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Кіліан Мбаппе (зліва)

Кіліан Мбаппе (зліва)

ФК ПСЖ

Нагадаємо, що у поточному сезоні у складі парижан Мбаппе провів сім матчів, в яких забив п'ять голів і зробив три результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець ПСЖ Неймар прокоментував грандіозний скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо".

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Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Трансфери Чемпіонат Франції Чемпіонат Іспанії
Особа
Кіліан Мбапе
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
ПСЖ Реал Мадрид
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