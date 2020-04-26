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26 квітня • оновлено в 13:22
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"Реал" через коронавiрус прийняв радикальне рішення по Луніну

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Мадридський "Реал" прийняв рішення зробити голкіпера збірної України з футболу Андрія Луніна другим воротарем команди в наступному сезоні замість Альфонса Ареоля, що знаходиться в оренді в ПСЖ.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

@fan_andreylunin

Як повідомляє AS з посиланням на свої джерела, такий крок королівської команди обумовлений фінансовою кризою, викликаним пандемією коронавiрусу.

Повернення Луніна з оренди з "Ов'єдо" замість Ареоля дозволить "вершковим" заощадити понад мільйон євро на зарплати другого воротаря. Зарплата француза становить 2,7 млн євро в рік. Луніна приблизно 1,35 млн євро в рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український голкіпер задоволений переходом в "Ов'єдо", оскільки отримує в клубі постійну ігрову практику.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Трансфери
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія
Тег
Реал Мадрид
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