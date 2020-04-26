"Реал" через коронавiрус прийняв радикальне рішення по Луніну

Мадридський "Реал" прийняв рішення зробити голкіпера збірної України з футболу Андрія Луніна другим воротарем команди в наступному сезоні замість Альфонса Ареоля, що знаходиться в оренді в ПСЖ.
Андрій Лунін
@fan_andreylunin
Як повідомляє AS з посиланням на свої джерела, такий крок королівської команди обумовлений фінансовою кризою, викликаним пандемією коронавiрусу.
Повернення Луніна з оренди з "Ов'єдо" замість Ареоля дозволить "вершковим" заощадити понад мільйон євро на зарплати другого воротаря. Зарплата француза становить 2,7 млн євро в рік. Луніна приблизно 1,35 млн євро в рік.
Як повідомляв OBOZREVATEL, український голкіпер задоволений переходом в "Ов'єдо", оскільки отримує в клубі постійну ігрову практику.
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