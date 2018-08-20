МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

"Реал" встановив антирекорд у першому матчі без Роналду

3.4тЧитати новину російською

Втрата головної зірки "Реала" Кріштіану Роналду відразу позначилася на відвідуваності матчів мадридців. Перша домашня гра королівського клубу в Ла Лізі проти "Хетафе" зібрала на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" рекордно низьку аудиторію за останні десять років - 48 466 вболівальників.

Попередній антирекорд відвідуваності свого стадіону мадридці встановили в сезоні 2008/2009, коли в присутність 44 070 глядачів поступилися "Мальорці". Цікаво, що це була остання гра "Реала" перед приходом Роналду.

Новини
"Ювентус" з Роналду ледь не зганьбився на старті Серії А

Як повідомляв OBOZREVATEL, подруга українського воротаря "Реала" Андрія Луніна вразила Іспанію своїми формами.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Кріштіану Роналду
Об'єкти
Реал МадридФК Хетафе
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги