"Реал" встановив антирекорд у першому матчі без Роналду

Втрата головної зірки "Реала" Кріштіану Роналду відразу позначилася на відвідуваності матчів мадридців. Перша домашня гра королівського клубу в Ла Лізі проти "Хетафе" зібрала на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" рекордно низьку аудиторію за останні десять років - 48 466 вболівальників.

Попередній антирекорд відвідуваності свого стадіону мадридці встановили в сезоні 2008/2009, коли в присутність 44 070 глядачів поступилися "Мальорці". Цікаво, що це була остання гра "Реала" перед приходом Роналду.

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