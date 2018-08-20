"Реал" встановив антирекорд у першому матчі без Роналду

Втрата головної зірки "Реала" Кріштіану Роналду відразу позначилася на відвідуваності матчів мадридців. Перша домашня гра королівського клубу в Ла Лізі проти "Хетафе" зібрала на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" рекордно низьку аудиторію за останні десять років - 48 466 вболівальників.
Попередній антирекорд відвідуваності свого стадіону мадридці встановили в сезоні 2008/2009, коли в присутність 44 070 глядачів поступилися "Мальорці". Цікаво, що це була остання гра "Реала" перед приходом Роналду.
Як повідомляв OBOZREVATEL, подруга українського воротаря "Реала" Андрія Луніна вразила Іспанію своїми формами.
Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".