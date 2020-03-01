Реал - Барселона: дивитися онлайн Ель Класіко

Після насичених матчів Ліги чемпіонів посеред тижня "Реал" і "Барелона" вже через кілька днів, 1 березня, проведуть очну зустріч в Ель-Класико.

Якщо "Барселона" останнім часом зуміла стабілізувати обстановку в команді та зосередиться на якісній грі, то "Реал" все більше здає. Позиції Зінедіна Зідана як і раніше непорушні, але "вершкові" все частіше видають невпевнені матчі та втрачають перемоги по ходу матчів. А справжнього ляпаса мадридці отримали в недавньому матчі ЛЧ проти "Ман Сіті", де в кінцівці вдома пропустили двічі та поступилися англійцям... Саме час для "Барси" здобути перемогу та нарешті відірватися від "Реала" в лідерах чемпіонату?

Ліонель Мессі проти Серхіо Рамоса

"Реал", як і раніше, зараз не може розраховувати на півзахисника Серхіо Асенсио та вінгера Едена Азара, а "Барса" обходиться без хавбека Серхі Роберто, а також нападників Луїса Суареса та Усмана Дембеле.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу з Мадрида, який почнеться 1 березня в 22:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Чемпіонат Іспанії. 26 тур

Мадрид (Іспанія). "Сантьяго Бернабеу". 22:00

Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос

"Реал" Мадрид - "Барселона" - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Українські вболівальники зможуть подивитися Ель-Класіко в прямому ефірі завдяки інтернет-сервісам Megogo та Oll.tv. Крім того, трансляцію запланували у своїй ефірній сітці український мовник "Футбол 2" та російський "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Перемогу "Барселони" букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,37, вважаючи каталонців фаворитом. Хоча успіх "Реала" недалеко пішов – на перемогу "вершкових" цифри дорівнюють 2,75. Нічия ж оцінюється котируванням 3,75.

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Головним арбітром на Ель-Класіко стане відомий іспанський рефері Антоніо Матеу Лаос. 42-річний суддя в останній раз судив матчі "Реала" з "Барселоною" більше року тому – у лютому 2019-го, коли команди в Кубку Іспанії в Барселоні розійшлися мировими 1:1.

#Messi 's first La Liga hattrick. Guess who it came against? That day he brought back a 10 men Barca to a 3-3 draw against Real Madrid. #ElClasico pic.twitter.com/HQJJ6JRC7p - FCB Xtra (@FCB_Xtra) February 29, 2020

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Зінедін Зідан, головний тренер "Реала"

"Дійсно, у нас зараз не найкращі результати, але таке буває. Ми знаємо, що здатні це змінити. Команда досить хороша, вболівальники нас підтримують. Всі наші ігри важливі. У матчі з "Барселоною" на кону три очки, але це особливий поєдинок , ми зробимо все можливе, щоб його виграти. Але попереду нас очікують й інші матчі. У нас є ще 12 ігор, "Реал" залишиться в чемпіонській гонці, навіть якщо програє "Барсі".

Зінедін Зідан (праворуч) підбадьорює Серхіо Рамоса після видалення в матчі з "Манчестер Сіті"

Кіке Сетьєн, головний тренер "Барселони"

"Я буду насолоджуватися. Я усвідомлюю важливість гри та хочу перемогти, але я спробую прожити матч так, ніби це мій дебют в якості гравця, і я щасливий. Це унікальна можливість для тренера, як і кілька днів тому, коли я почув гімн Ліги чемпіонів. Я буду насолоджуватися кожною грою і кожним днем, поки я тут працюю. Ми підемо в атаку, це в ДНК "Барселони". Однак, в Мадриді відмінний захист, і нас можуть відмінно зловити на контратаці".

ОРІЄНТОВІНІ СКЛАДИ

"Реал" (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Менді – Модріч, Каземіро, Вальверде – Іско, Бензема, Вінісіус Жуніор

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген – Семеду, Піке, Умтіті, Фірпо – Артур, Бускетс, де Йонг – Відаль, Мессі, Грізманн

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