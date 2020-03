Реал - Барселона: дивитися онлайн Ель Класіко

Після насичених матчів Ліги чемпіонів посеред тижня "Реал" і "Барелона" вже через кілька днів, 1 березня, проведуть очну зустріч в Ель-Класико.

Якщо "Барселона" останнім часом зуміла стабілізувати обстановку в команді та зосередиться на якісній грі, то "Реал" все більше здає. Позиції Зінедіна Зідана як і раніше непорушні, але "вершкові" все частіше видають невпевнені матчі та втрачають перемоги по ходу матчів. А справжнього ляпаса мадридці отримали в недавньому матчі ЛЧ проти "Ман Сіті", де в кінцівці вдома пропустили двічі та поступилися англійцям... Саме час для "Барси" здобути перемогу та нарешті відірватися від "Реала" в лідерах чемпіонату?

"Реал", як і раніше, зараз не може розраховувати на півзахисника Серхіо Асенсио та вінгера Едена Азара, а "Барса" обходиться без хавбека Серхі Роберто, а також нападників Луїса Суареса та Усмана Дембеле.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу з Мадрида, який почнеться 1 березня в 22:00.

Мадрид (Іспанія). "Сантьяго Бернабеу". 22:00

Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос

"Реал" Мадрид - "Барселона" - 0:0

Матч ще не розпочався

Українські вболівальники зможуть подивитися Ель-Класіко в прямому ефірі завдяки інтернет-сервісам Megogo та Oll.tv. Крім того, трансляцію запланували у своїй ефірній сітці український мовник "Футбол 2" та російський "Матч! Футбол 1".

Перемогу "Барселони" букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,37, вважаючи каталонців фаворитом. Хоча успіх "Реала" недалеко пішов – на перемогу "вершкових" цифри дорівнюють 2,75. Нічия ж оцінюється котируванням 3,75.

Головним арбітром на Ель-Класіко стане відомий іспанський рефері Антоніо Матеу Лаос. 42-річний суддя в останній раз судив матчі "Реала" з "Барселоною" більше року тому – у лютому 2019-го, коли команди в Кубку Іспанії в Барселоні розійшлися мировими 1:1.

#Messi 's first La Liga hattrick. Guess who it came against? That day he brought back a 10 men Barca to a 3-3 draw against Real Madrid. #ElClasico pic.twitter.com/HQJJ6JRC7p