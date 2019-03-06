Реал — Аякс: відеоогляд грандіозної сенсації в Лізі чемпіонів

Мадридський "Реал" зазнав розгромної поразки від "Аякса" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, та з рахунком 3:5 за сумою двох матчів сенсаційно вилетів із турніру.

Зустріч у відповідь на "Сантьяго Бернабеу" завершилася з принизливим для господарів рахунком 1:4.

OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися відеоогляд цієї гри.

"Реал" Мадрид, Іспанія – "Аякс" Голландія 1:4

Голи: 0:1 – 7 Зіеш, 0:2 – 18 Нерес, 0:3 – 62 Тадич, 1:3 – 70 Асенсіо, 1:4 – 72 Шоне.

"Реал" Мадрид – Куртуа, Начо, Регілон, Карвахаль, Варан, Модріч, Каземіро, Васкес (Бейл, 29), Кроос, Вінісіус Жуніор (Асенсіо, 35), Бензема.

"Аякс" – Онана, Блінд, де Лігт, Тальяфіко, Мазрауі (Велтман, 81), ван де Бек, Зіеш, Нерес (Дольберг, 74), де Йонг, Тадич, Шоне (де Віт, 73).

Попередження: Мазрауі (26), Карвахаль (30).

Вилучення: Начо (90+3)

Нагадаємо, що в четвер, 7 березня, свій матч у єврокубках проведе єдиний український клуб. Київське "Динамо" в Лондоні зіграє з місцевим "Челсі". Букмекери вже назвали свого фаворита з урахуванням, що перед цим матчем 1/8 фіналу Ліги Європи віце-чемпіони України зазнали катастрофічної втрати.

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