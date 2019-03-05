Реал — Аякс: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" є явним фаворитом матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з амстердамським "Аяксом".

Зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" відбудеться у вівторок, 5 березня. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Ставки на перемогу іспанського гранда приймаються з коефіцієнтом 1,63. Нічия оцінюється котируванням 4,20. А показники на успіх гостей досягають рівня 5,00. При цьому на вихід "Реала" до чвертьфіналу турніру пропонується показник 1,08, аналогічна позиція на "Аякс" — 8,00.

Капітан "Реала" Серхіо Рамос у грі з "Аяксом"

Нагадаємо, в першій грі у Амстердамі іспанці здобули перемогу — 2:1. При цьому матч ознаменувався грандіозним скандалом після того, як арбітр вперше в історії Ліги чемпіонів скористався відеоповтором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Реала" Серхіо Рамос отримав дискваліфікацію в Лізі чемпіонів за підлий вчинок.

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